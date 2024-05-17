ВС РФ ударили «Искандером» по скоплению иностранной техники ВСУ

Российские военные ударили ракетами комплекса «Искандер» по скоплению иностранной техники ВСУ, сообщает Министерство обороны РФ.

«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" группировки войск "Запад" нанес удары по скоплению иностранной техники ВСУ в зоне проведения спецоперации», - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны опубликовало кадры боевой работы оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Харьковской области. В результате удара противник лишился командного пункта и склада с боекомплектом. Потери украинской стороны в живой силе составили около 50 человек.

ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию, боевая часть ракеты способна уничтожить практически любую цель. Может использовать квазибаллистические ракеты, а также запускать крылатые ракеты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.