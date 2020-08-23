ПСБ заключил соглашения с двумя регионами РФ на форуме «Армия»

На форуме «Армия» опорный банк оборонно-промышленного комплекса страны, «Промсвязьбанк» (ПСБ), заключил договоры с двумя регионами России.

Соглашения подписаны с Калужской и Ульяновской областями. Для Калужского региона теперь будет действовать программа «Семейная ипотека» с уникально низкими процентными ставками. А в Ульяновской области «Промсвязьбанк» включится в развитие малого бизнеса.

«Эта программа была разработана ПСБ совместно с ВШЭ и Минобороны. В прошлом году мы пилотировали эту программу: пятидневный курс обучения, направленный на вовлечение в предпринимательскую деятельность супруг военнослужащих и тех военнослужащих, кто готовится к увольнению в запас. Пилотные проекты показали большую заинтересованность, и в этом году программа реализуется по всей стране», - рассказал руководитель блока среднего, малого бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

Соглашение о сотрудничества ПСБ и Ульяновской области также предусматривает развитие банковской инфраструктуры в регионе, широкое внедрение современных банковских технологий и повышение доступности финансовых услуг для жителей и компаний области.