Шойгу рассказал о масштабе мероприятий АрМИ-2020 и МВТФ «Армия-2020»

В 2020 году впервые одновременно с Армейскими международными играми пройдет форум «Армия-2020». Они откроются 23 августа. В этом году форум станет первым конгрессно-выставочным мероприятием международного уровня в сфере обороны.

«Около полутора тысяч организаций и предприятий промышленности представят более 28 тысяч экспонатов. В статическом и динамическом показах примет участие почти 700 единиц современного вооружения и военной техники. Предусмотрено свыше 180 научно-деловых мероприятий по актуальным проблемам безопасности, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса страны», - рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Ожидается приезд представителей 92 стран.

В рамках Армейских международных игр на полигонах пяти государств будут демонстрироваться мастерство и профессиональные навыки 156 команд из 32 стран. В программу включены 30 конкурсов.

«Помимо этого, мы презентуем три новых соревнования, которые начнем проводить со следующего года. Это состязание по тактической стрельбе, преодоление комплексной полосы препятствий с выполнением огневых задач и конкурс среди специалистов военно-топографической службы "Надежный ориентир"», - заявил глава ведомства.

Также запланированы масштабные выставочные, демонстрационные и научно-деловые программы, зрелищные мероприятия культурно-исторической направленности.