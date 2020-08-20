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Истребитель Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании над Черным морем

Андрей Аркадьев
17:30 20.08.2020
После разворота иностранных самолетов, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Российский истребитель Су-30СМ перехватил самолеты-разведчики Франции и Великобритании над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«20 августа 2020 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе РФ две воздушные цели», - говорится в сообщении.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения границ РФ был поднят в воздух Су-30СМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики «Атлантик-2» ВМС Франции и R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании.

После разворота иностранных самолетов Су-30СМ вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения границы РФ допущено не было.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.

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