Корреспондент «Звезды» показал штурмовую полосу на конкурсе РХБЗ

Корреспондент нашего телеканала Олег Лавров продемонстрировал, с какими препятствиями сталкиваются специалисты РХБЗ в ходе соревнований в Костромской области.

«Холостые выстрелы, взрывы и дым, режущий глаза, - все это усложняет прохождение огненно-штурмовой полосы», - отметил он.

Лавров добавил, что такая полоса - это финальный этап, и участники конкурса добираются до нее уже значительно подуставшими.

Он добавил, что некоторых участников приходится едва ли не нести до финишной черты на руках. И в любом случае, пройдя полосу и достигнув финиша, люди падают на землю и судорожно хватают ртом воздух - лишь бы отдышаться после длительных и разнообразных нагрузок.

По итогам трех этапов лучший результат продемонстрировала команда Восточного военного округа. С небольшим отставанием к финишной черте пришла команда Центрального военного округа. За ней - серебро. А замыкает тройку лидеров команда 12-го Главного управления Министерства обороны.

Все задачи, поставленные перед конкурсантами, имеют реальный практический характер. А формат состязаний позволяет не только совершенствовать навыки управления боевой техникой в нестандартных условиях, но и вносит элементы новизны в тактику ведения современного боя.​