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Члены коллегии Минобороны РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Присутствующие почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны солдат минутой молчания.
2024-06-22 14:25:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Члены коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

На кадрах видно, как высокопоставленные лица оборонного ведомства возложили венки у мемориала и почтили павших минутой молчания. После этого строевым шагом мимо Вечного огня прошли военнослужащие роты почетного караула.

Церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного солдата является устоявшейся традицией. В 1966 году прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы в Подмосковье и торжественно перезахоронен в Александровском саду.

В 1967 году на этом месте открылся мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Ранее президент РФ Владимир Путин возложил цветы у Могилы Неизвестного солдата и почтил память погибших воинов минутой молчания.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов. 

 

#армия #день памяти и скорби #возложение цветов #МО РФ #могила неизвестного солдата
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