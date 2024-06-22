Члены коллегии Минобороны РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата

Члены коллегии Минобороны России возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве.

На кадрах видно, как высокопоставленные лица оборонного ведомства возложили венки у мемориала и почтили павших минутой молчания. После этого строевым шагом мимо Вечного огня прошли военнослужащие роты почетного караула.

Церемония возложения государственными лицами венков к Могиле Неизвестного солдата является устоявшейся традицией. В 1966 году прах неизвестного советского воина перенесли из братской могилы в Подмосковье и торжественно перезахоронен в Александровском саду.

В 1967 году на этом месте открылся мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь.

Ранее президент РФ Владимир Путин возложил цветы у Могилы Неизвестного солдата и почтил память погибших воинов минутой молчания.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.