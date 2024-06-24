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В школе техников РВСН состоялся выпуск механиков-водителей «Ярсов»

Выпускникам учебного заведения РВСН вручили дипломы о среднем техническом образовании и присвоили звание «прапорщик».
2024-06-24 14:07:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Выпуск механиков-водителей автономных пусковых установок для соединений подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярсов» состоялся в школе техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщили в Минобороны России.

Выпускникам вручили дипломы о среднем техническом образовании и присвоили звание «прапорщик». Командование отметило высокий уровень подготовки механиков-водителей, которые отправятся в ракетные части и соединения.

«Ваша специальность поистине уникальна и востребована в войсках, и оттого, как вы будете применять приобретенные в школе техников навыки и умения, зависит обороноспособность нашей страны», - отметил начальник полигона Капустин Яр Евгений Коноваленков.

Курсанты школы техников РВСН проходят обучение в учебном заведении в течение 2 лет и 10 месяцев.

На прошлой неделе в Военной академии РВСН состоялся выпуск офицеров. Командующий РВСН поздравил выпускников и вручил золотые медали и дипломы с отличием.

PC-24 «Ярс» - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО. Подвижные комплексы могут перемещаться по грунтовым дорогам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РВСН #Ярс #пгрк
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