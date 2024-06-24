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Экипаж Ка-52М поразил украинскую пехоту неуправляемыми ракетами

Авиаудар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».
2024-06-24 11:05:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская армейская авиация уничтожает врага в зоне ответственности группировки войск «Север». Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М нанес удар по неприятельской пехоте и технике. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что техника и живая сила противника были замаскированными, но это не помешало летчикам обнаружить и поразить цели. Координаты заранее задал передовой авиационный наводчик.

Экипаж вертолета использовал неуправляемые авиационные ракеты С-8. Применив их, летчики выпустили тепловые ловушки и выполнили противоракетный маневр. После этого Ка-52М благополучно вернулся на аэродром. 

«По докладам авианаводчика, цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы-здоровы», - сообщил командир вертолета Олег. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили пехоту врага на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Ка-52М #армейская авиация #СВО #Группировка войск Север
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