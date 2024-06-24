Экипаж Ка-52М поразил украинскую пехоту неуправляемыми ракетами

Российская армейская авиация уничтожает врага в зоне ответственности группировки войск «Север». Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М нанес удар по неприятельской пехоте и технике. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что техника и живая сила противника были замаскированными, но это не помешало летчикам обнаружить и поразить цели. Координаты заранее задал передовой авиационный наводчик.

Экипаж вертолета использовал неуправляемые авиационные ракеты С-8. Применив их, летчики выпустили тепловые ловушки и выполнили противоракетный маневр. После этого Ка-52М благополучно вернулся на аэродром.

«По докладам авианаводчика, цель поражена на все 100%. Вернулись домой, живы-здоровы», - сообщил командир вертолета Олег.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили пехоту врага на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.