Бойцы ВС РФ показали FPV-дрон на колесах «Скорпион-М»

Специалисты отряда БпЛА «Русские ястребы» «Южной» группировки войск продемонстрировали автоматизированную платформу «Скорпион-М», которую они используют в зоне СВО.

Как отмечают наши военнослужащие, это по сути FPV-дрон, только на колесах. Однако его функционал немного больше, чем у летающих беспилотников.

При массе до 20 кг «Скорпион-М» очень подвижный и маневренный в любых условиях местности. Он способен передвигаться со скоростью до 12 км/ч, а время автономной работы от встроенного источника питания достигает 4 часов.

«За счет того, что он едет по земле, имеет большую емкость аккумуляторов. Это позволяет везти большую массу полезной нагрузки. Это может быть доставка боеприпасов до вновь занятых или сложно доступных позиций, можно подвезти продукты, воду, медикаменты какие-то», - рассказал военнослужащий с позывным «Николаевич».

Кроме того, аппарат используется для доставки взрывчатки на позиции противника массой до 40 килограмм.

Некоторые военнослужащие также отмечают, что этот аппарат можно использовать даже для эвакуации раненых из труднодоступных позиций.

Ранее командир БМП-3 с позывным «Зевс» рассказал о том, как можно защитить бронетехнику от атак противника с воздуха.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.