Белоусов: ВС РФ смогут обеспечить государственный суверенитет России

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что Вооруженные силы смогут обеспечить государственный суверенитет России.

«Народ может не сомневаться, что Вооруженные силы сумеют обеспечить государственный суверенитет, защитить мирную жизнь, создать условия для дальнейшего развития и процветания страны», - подчеркнул министр обороны на встрече президента РФ и Верховного главнокомандующего Владимира Путина с выпускниками военно-учебных заведений.

Белоусов добавил, что Россия владеет инициативой на всей линии фронта, пользуясь этим, чтобы последовательно снижать боевой потенциал неприятеля.

Также выступил и Владимир Путин. Он отметил, что наша страна будет создавать современную высокотехнологичную военную технику. Кроме этого, президент отметил необходимость и в дальнейшем развивать российскую ядерную триаду.