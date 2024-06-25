Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов констатировал, что страны Запада превращают Украину в свалку отработанного ядерного топлива и химических отходов.

«Продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств», - заявил на брифинге Кириллов.

Он отметил, что основные маршруты поставок организованы через Румынию и Польщу. При этом организацией, логистикой и финансами этих операций занимается лично глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Кириллов отметил, что эти вещества можно использовать для создания «грязной бомбы», чтобы применить ее под чужим флагом.

Также он констатировал, что биологические проекты Пентагона так и не привели к улучшению санитарно-эпидемической обстановки в стране. Он добавил, что в Грузии на деньги Пентагона, например, создали Центр Лугара, а на Украине американцы ограничились лишь незначительными вложениями средств в модернизацию биологических объектов.

Кроме этого, Кириллов подчеркнул, что полученные документы СБУ подтвердили интерес Киева к оружию массового поражения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.