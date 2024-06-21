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Путин: правнуки героев Великой Отечественной защищают РФ от неонацистов

Владимир Путин напомнил, что скоро близится 80-летие начала операции «Багратион».
2024-06-21 15:20:22
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что потомки героев Великой Отечественной стоят на защите Донбасса и всей России от неонацистов.

«Внуки, правнуки героев Великой Отечественной достойно хранят и продолжают ратные традиции Родины, надежно стоят на страже ее суверенитета и безопасности, защищают нашу землю и граждан на Донбассе и в Новороссии от неонацистов», - сказал он на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Георгиевском зале Кремля.

Глава российского государства отметил, что скоро близится 80-летие освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Операция, в ходе которой нацистов выбили с белорусской земли, получила название «Багратион». Многотысячная группировка противника была разгромлена благодаря действиям Красной армии, сделан решающий шаг к освобождению Европы от нацизма, напомнил Путин.

В свою очередь министр обороны России Андрей Белоусов в ходе своей речи прокомментировал обстановку в зоне проведения спецоперации. Глава ведомства заверил, что российские войска владеют инициативой на всей линии фронта, при этом потенциал ВСУ снижается. Как утверждает министр, ВС РФ добиваются успехов благодаря профессионализму и храбрости наших бойцов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Путин #спецоперация #герои #СВО
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