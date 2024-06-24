В Туле стартовал первый в истории юношеский турнир CISM

В Туле стартовал первый в истории Международного совета военного спорта (CISM) турнир среди воспитанников довузовских образовательных организаций оборонных ведомств. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Торжественная церемония открытия прошла на территории Тульского кремля. Турнир открыли замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, официальный представитель Международного совета военного спорта - директор департамента игр Джозеф Питер Бакари, первый замминистра спорта РФ Одес Байсултанов, врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев.

«Сегодня спортивную эстафету принимает поколение будущих военных специалистов. Среди них представители 12 иностранных государств, прибывшие в Россию, невзирая на сложную геополитическую ситуацию. Их решительность и целеустремленность вызывают уважение и еще раз доказывают, что спорт не имеет границ», - зачитал Евкуров обращение от главы Минобороны России Андрея Белоусова.

На церемонии команда ЦСКА по вертолетному спорту поднялась в небо на Ми-8МТВ. На высоте в 1,5 тысячи метров спортсмены выполнили прыжки и приземлились на площади.

Стартовавший сегодня турнир будет проходить в Тульском суворовском военном училище и завершится 29 июня. В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Белоруссии, КНДР, Бангладеш, Сербии, Казахстана, Буркина-Фасо, Мозамбика и Пакистана.

Участники посоревнуются в пяти видах спорта - легкой атлетике, плавании, волейболе, стрельбе из пневматического оружия и боксе. Участвовать в состязаниях будут юноши и девушки от 15 до 17 лет. В боксе за звание лучшего будут бороться молодые люди в возрасте 16-17 лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.