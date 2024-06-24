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Расчет «Тосочки» поддержал наступление штурмовиков под Авдеевкой

Применение военнослужащими термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение личного состава, укрывшегося в окопах, укрепленных сооружениях и в легкобронированной технике.
2024-06-24 10:41:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет новейшей ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» поддержал наступление штурмовых подразделений на Авдеевском направлении, применив реактивные термобарические снаряды. Об этом сообщает Министерство обороны РФ, сопроводив описание кадрами с боевой работой.

Бойцам поставили задачу поддержать наступление штурмовиков и уничтожить украинский опорный пункт. Прибыв на огневую позицию, военнослужащие навели установку на цель и выпустили боеприпасы по позициям противника.

Средства объективного контроля зафиксировали последствия попаданий. Отстрелявшись по целям, экипаж перевел боевую машину в походное положение и покинул огневую позицию.

ТОС-2, или «Тосочка», является развитием ТОС-1А «Солнцепек». Изделие получило новое колесное шасси автомобиля «Урал» вместо гусеничного на ТОС-1А «Солнцепек». Боевые характеристики были улучшены. Так, удалось увеличить дальность стрельбы, имеются автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. «Тосочка» предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #тосочка #тос-2 #МО РФ #СВО
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