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Артиллеристы помогли мотострелкам вытеснить врага севернее Работино

Обрушивая на противника сотни реактивных снарядов в день, артиллеристы группировки войск «Днепр» помогают мотострелковым подразделениям занимать более выгодные позиции.
2024-06-25 14:37:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Днепр» помогли мотострелкам вытеснить противника с позиций севернее Работино в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как расчет ведет огонь. Показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям. В описании к видео сказано, что расчеты «Градов» уничтожают огневые точки, позиции операторов БПЛА, плотным огнем накрывают укрепления и технику противника.

После бегства из Работино ВСУ пытаются закрепиться в лесопосадках севернее села, но надежно удерживать позиции им не дают российские артиллеристы. Сейчас мотострелки группировки при поддержке артиллерии продолжают оттеснять ВСУ дальше на север.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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