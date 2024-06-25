Артиллеристы помогли мотострелкам вытеснить врага севернее Работино

Артиллеристы группировки войск «Днепр» помогли мотострелкам вытеснить противника с позиций севернее Работино в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как расчет ведет огонь. Показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям. В описании к видео сказано, что расчеты «Градов» уничтожают огневые точки, позиции операторов БПЛА, плотным огнем накрывают укрепления и технику противника.

После бегства из Работино ВСУ пытаются закрепиться в лесопосадках севернее села, но надежно удерживать позиции им не дают российские артиллеристы. Сейчас мотострелки группировки при поддержке артиллерии продолжают оттеснять ВСУ дальше на север.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.