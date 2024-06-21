Ремонтники изготовили дистанционно управляемые пулеметы для бойцов СВО

Специалисты-ремонтники группировки войск «Восток» изготовили установки для дистанционной стрельбы из крупнокалиберных пулеметов. Об этом пишет Министерство обороны РФ, сопроводив сообщение видеокадрами с полигона.

Преимущество дистанционно управляемых пулеметов в том, что находящийся на удалении стрелок-оператор не попадает под ответный огонь противника. Управление стрельбой выводится через провода. На станине размещены два крупнокалиберных пулемета и видеокамера. Кроме того камера с прибором ночного виденья позволяет вести наблюдение за сектором стрельбы не только днем, но и ночью.

На кадрах от российского оборонного ведомства показано, как военнослужащие готовят оружие: заряжают, проверяют работу управляемого модуля, устанавливают пулеметы на станины. Сидящему на удалении оператору на монитор выводится местность, с помощью пульта он направляет ствол в сторону противника и ведет огонь.

«Чтобы боец где-нибудь в блиндаже мог смотреть, видеть линию боевого столкновения и вести огонь, если понадобится. Тут все управление проводное, это сделано, чтобы никаким РЭБом враг не заглушил», - рассказал командир отделения ремонта вооружения Сергей.

Вооружение, запчасти и электроника для изготовления изделий берутся с вышедшей из строя техники или трофейных машин, для пулеметных установок используются пулеметы Калашникова танковые (ПКТ).

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.