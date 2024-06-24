Расчет «Тюльпана» сровнял с землей украинский опорный пункт

По украинским боевикам отработал самый мощный серийный миномет в мире - 240-миллиметровый «Тюльпан», принадлежащий группировке войск «Запад». Его расчет уничтожил украинский опорный пункт в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что, уничтожив укрепления неприятеля, минометчики тем самым поддержали продвижение российских штурмовиков.

Кроме этого, сообщается, что расчет «Тюльпана» действовал во взаимодействии с группой воздушного наблюдения.

После внесения необходимых корректировок огня минометчики произвели серию прицельных выстрелов, в ходе которой и был уничтожен опорный, а также наблюдательный пункты украинских боевиков, которые преграждали дорогу штурмовым отрядам.

Нанеся удар, военнослужащие тут же увели машину в безопасный район.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ВДВ ликвидировали живую силу неприятеля в районе населенного пункта Часов Яр.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.