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Расчет «Тюльпана» сровнял с землей украинский опорный пункт

Уничтожив вражеские укрепления, минометчики группировки войск «Запад» поддержали продвижение российских штурмовых групп.
2024-06-24 11:56:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

По украинским боевикам отработал самый мощный серийный миномет в мире - 240-миллиметровый «Тюльпан», принадлежащий группировке войск «Запад». Его расчет уничтожил украинский опорный пункт в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что, уничтожив укрепления неприятеля, минометчики тем самым поддержали продвижение российских штурмовиков. 

Кроме этого, сообщается, что расчет «Тюльпана» действовал во взаимодействии с группой воздушного наблюдения.

После внесения необходимых корректировок огня минометчики произвели серию прицельных выстрелов, в ходе которой и был уничтожен опорный, а также наблюдательный пункты украинских боевиков, которые преграждали дорогу штурмовым отрядам. 

Нанеся удар, военнослужащие тут же увели машину в безопасный район. 

Ранее сообщалось, что артиллеристы ВДВ ликвидировали живую силу неприятеля в районе населенного пункта Часов Яр.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #артиллерия #Минометы #тюльпан #группировка войск запад
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