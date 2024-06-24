Расчет «Тюльпана» сровнял с землей украинский опорный пункт

По украинским боевикам отработал самый мощный серийный миномет в мире - 240-миллиметровый «Тюльпан», принадлежащий группировке войск «Запад». Его расчет уничтожил украинский опорный пункт в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает МО РФ.
В российском оборонном ведомстве отметили, что, уничтожив укрепления неприятеля, минометчики тем самым поддержали продвижение российских штурмовиков.
Кроме этого, сообщается, что расчет «Тюльпана» действовал во взаимодействии с группой воздушного наблюдения.
После внесения необходимых корректировок огня минометчики произвели серию прицельных выстрелов, в ходе которой и был уничтожен опорный, а также наблюдательный пункты украинских боевиков, которые преграждали дорогу штурмовым отрядам.
Нанеся удар, военнослужащие тут же увели машину в безопасный район.
Ранее сообщалось, что артиллеристы ВДВ ликвидировали живую силу неприятеля в районе населенного пункта Часов Яр.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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