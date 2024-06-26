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Расчеты «Бастионов» Тихоокеанского флота отработали удары по кораблям

Расчеты дивизионов береговых ракетных комплексов выполнили электронные пуски ракет «Оникс».
2024-06-26 07:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Камчатке и островах Курильской гряды расчеты дивизионов береговых ракетных комплексов «Бастион» Тихоокеанского флота ВМФ России в рамках двусторонних учений группировок сил отработали нанесение удара по отряду кораблей условного противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили что боевые машины совершили марш из пунктов дислокации в позиционные районы по пересеченной местности. По пути военные уничтожили диверсионно-разведывательную группу условного противника.

По прибытии на заранее оборудованные позиции ракетчики быстро подготовили комплексы к применению. Затем они выполнили электронные пуски ракет «Оникс» по десантному отряду условного противника, который должен был высадиться на побережье. После этого расчеты сменили позиции.

В ходе учения также отработали все виды обеспечения - от организации охранения района несения дежурства до ведения противовоздушной обороны.

Напомним, ранее корабли Тихоокеанского флота отработали защиту от безэкипажных катеров. Также они вступили в бой с условным противником, выполнив артиллерийские стрельбы. 

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #Минобороны России #Тихоокеанский флот #тоф #МО РФ
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