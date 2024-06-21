Во Владивостоке состоялся выпуск воспитанников филиала НВМУ

Во Владивостоке в филиале Нахимовского военно-морского училища состоялся выпуск воспитанников. Торжественная церемония прошла на 33-м причале Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота.

Учебное учреждение окончили 60 нахимовцев, из них 11 - с золотыми медалями, а шесть - с серебряными. После выпуска большинство ребят продолжают военную карьеру и идут учиться в военные вузы, том числе в Тихоокеанское высшее военно-морское училище.

Поздравили ребят и вручили красные дипломы нахимовцам командующий ТОФ Виктор Лиина и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

«Вы теперь на всю жизнь нахимовцы, и этот знак вы будете носить с гордостью, потому что за период обучения в стенах училища вы приобрели надежных товарищей, узнали, что такое взаимовыручка, прожили в казарме и выбрали для себя дальнейший путь военного», - сказал Лиина.

В завершение церемонии нахимовцы попрощались со знаменем училища, прошли торжественным маршем и сделали совместные фото на причале главной базы ТОФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.