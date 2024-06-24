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В Петербурге состоялся выпуск военных врачей ВМА имени Кирова

Около 900 специалистов-медиков на историческом плацу академии получили дипломы об окончании обучения.
2024-06-24 13:36:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Выпуск военных врачей прошел в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Церемония состоялась на историческом плацу ВМА.

Дипломы об окончании учебного заведения получили порядка 900 специалистов-медиков, сообщает Министерство обороны России. Помимо военных врачей, из стен образовательного учреждения выпустились военные фельдшеры и гражданские специалисты.

Начальник ВМА Евгений Крюков и начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин вручили красные дипломы и золотые медали отличникам. Выпускники приняли клятву врача и торжественно пообещали честно исполнять свой врачебный долг.

Тришкин отметил, что новое поколение врачей и фельдшеров, которые сегодня пополнили ряды военнослужащих, готовы служить Родине благодаря традициям и знаниям, полученным в ВМА. Кроме того, Тришкин вручил госнаграды офицерам-медикам, отличившимся при исполнении воинского долга, среди которых медаль Луки Крымского и медаль «За спасение погибавших».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #ВМА #Петербург
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