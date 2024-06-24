Минобороны сообщило о перехвате четырех БПЛА над Ростовской областью

Минобороны России сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать объекты на территории страны. В этот раз ударные беспилотники самолетного типа националисты пытались применить на территории Ростовской области, отметили в оборонном ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Ростовской области», - заявили в Минобороны РФ.

Губернатор региона Василий Голубев информацию о работе сил и средств противовоздушной обороны подтвердил и добавил, что обломки одного из вражеских дронов упали на территории промышленного предприятия.

По предварительным данным, никто в результате инцидента не погиб и не пострадал. На месте работают представители оперативных служб и ведомств.

Ранее, в минувший четверг, 20 июня, украинские боевики пытались атаковать Ростовскую область. Тогда из строя был выведен один вражеский беспилотник.