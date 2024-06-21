МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по врагу за неделю

Групповые удары высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками наносились с 15 по 21 июня.
2024-06-21 14:21:13
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России заявило о нанесении по неприятелю 14 групповых ударов за неделю. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе этих ударов применялось высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. 

В ходе ударов были поражены хранилища военно-технического имущества противника, инфраструктура военных аэродромов врага, электроподстанции, которые обеспечивали предприятия ВПК Украины энергией, а также места, где велась подготовка к применению безэкипажных катеров. 

Кроме этого, МО РФ сообщило о том, что в ходе российских ударов поражались пункты временной дислокации иностранных наемников и формирований украинских националистов. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВС РФ #Украина #СВО #групповые удары
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 