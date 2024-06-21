ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по врагу за неделю

Минобороны России заявило о нанесении по неприятелю 14 групповых ударов за неделю.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что в ходе этих ударов применялось высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники.

В ходе ударов были поражены хранилища военно-технического имущества противника, инфраструктура военных аэродромов врага, электроподстанции, которые обеспечивали предприятия ВПК Украины энергией, а также места, где велась подготовка к применению безэкипажных катеров.

Кроме этого, МО РФ сообщило о том, что в ходе российских ударов поражались пункты временной дислокации иностранных наемников и формирований украинских националистов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.