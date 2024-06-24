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Артиллеристы ВДВ ликвидировали живую силу ВСУ в районе Часов Яра

Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в точном попадании неуправляемых осколочно-фугасных снарядов в заданный район.
2024-06-24 11:48:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» Ивановского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали пехоту ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр. Видео с действиями российских артиллеристов опубликовало Министерство обороны РФ.

В описании к кадрам сказано, что воздушная разведка выявила передвижение личного состава и техники ВСУ и передала информацию на командный пункт Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ.

«Расчеты РСЗО "Град" выдвигаются в район стрельбы, откуда наносят огневое поражение противнику 122-мм неуправляемыми реактивными ракетами зажигательными и осколочно-фугасного типа. Ударная волна и осколки, которые разлетаются на сотни метров, уничтожают скопление пехоты ВСУ», - говорится в сообщении.

Важную роль в нанесении удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Собранные данные оперативно передаются командованию. Кадры объективного контроля подтверждают уничтожение целей.

Артиллеристы работают каждый день в сложнейших условиях. Благодаря большому опыту у расчетов уходит несколько минут от получения цели до первого выстрела.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Град #МО РФ #СВО
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