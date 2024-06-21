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Зенитчики «Центра» прикрыли мотострелков от дронов ВСУ под Авдеевкой

На счету каждого подразделения имеются десятки уничтоженных БПЛА противника.
2024-06-21 12:42:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли российских мотострелков от дронов ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

На кадрах оборонного ведомства показано, как военнослужащие уничтожают цели из 23-миллиметровых зенитных установок ЗУ-23. Данная зенитка эффективна против малоразмерных, внезапно появляющихся дронов, но в случае необходимости может вести огонь по живой силе, автомобилям и легкобронированной технике противника.

Также подразделения ПВО имеют на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла». После захвата оператором воздушной цели самонаводящаяся ракета ПЗРК вылетает автоматически и гарантированно поражает ее в воздухе. Огонь может вестись одним человеком с неподготовленной позиции.

Зенитчики обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся непрерывное боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава, вооружение и военную технику. На счету каждого подразделения десятки уничтоженных дронов ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Зенитчики #МО РФ #СВО
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