Зенитчики «Центра» прикрыли мотострелков от дронов ВСУ под Авдеевкой

Зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли российских мотострелков от дронов ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

На кадрах оборонного ведомства показано, как военнослужащие уничтожают цели из 23-миллиметровых зенитных установок ЗУ-23. Данная зенитка эффективна против малоразмерных, внезапно появляющихся дронов, но в случае необходимости может вести огонь по живой силе, автомобилям и легкобронированной технике противника.

Также подразделения ПВО имеют на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла». После захвата оператором воздушной цели самонаводящаяся ракета ПЗРК вылетает автоматически и гарантированно поражает ее в воздухе. Огонь может вестись одним человеком с неподготовленной позиции.

Зенитчики обеспечивают воздушное прикрытие наземных сил, неся непрерывное боевое дежурство на передовой, сохраняя жизни личного состава, вооружение и военную технику. На счету каждого подразделения десятки уничтоженных дронов ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.