МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон переносит в Африку незавершенные проекты биоисследований

Это происходит в связи с тем, что России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на освобожденных территориях на Украине.
2024-06-25 15:33:45
© Фото: Ute Grabowsky photothek.net, imago, globallookpress © Видео: Минобороны России

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что США не смогли завершить некоторые биологические исследования на Украине. Поэтому они переносятся в страны Африки.

«В зону повышенного интереса попала Африка. Мы уже отмечали деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на африканском континенте - в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР», - сказал он на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США.

Как утверждает начальник войск РХБЗ, заказчики этих биологических работ со стороны властей США - Управление по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА) и Госдепартамент.

Кириллов назвал подрядные и посреднические организации, которые участвуют с целью скрыть цели исследований. Речь идет более чем о 20 компаниях. Согласно данным, оказавшимся в распоряжении оборонного ведомства, это «Метабиота», «Квик-Сильвер»,«Эко-Хелс-Альянс», предприятия «Биг-Фармы».

Кириллов отметил, что конфиденциальное коммерческое предложение компании «Метабиота» было адресовано научно-исследовательскому институту инфекционных болезней сухопутных войск США и касается подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. Документ демонстрирует, что изучением патогенов в странах африканского континента занимается Управление Минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), Министерство внутренней безопасности. Чтобы создать иллюзию гуманитарного взаимодействия, в работах задействовано Агентство США по международному развитию.

Начальник войск РХБЗ отметил, что «Метабиота» больше не проводит исследования на африканском континенте. По словам Кириллова, остановка реализации деятельности этой компании вызвана вопросами к ней со стороны национальных правительств. Так, в 2014 году образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США.

В ходе брифинга Кириллов также заявил, что страны Запада превращают Украину в свалку отработанного ядерного топлива и химических отходов. По его словам, основные маршруты поставок отходов организованы через Польшу и Румынию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Пентагон #Африка #кириллов
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 