Пентагон переносит в Африку незавершенные проекты биоисследований

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что США не смогли завершить некоторые биологические исследования на Украине. Поэтому они переносятся в страны Африки.

«В зону повышенного интереса попала Африка. Мы уже отмечали деятельность ключевых подрядчиков Пентагона на африканском континенте - в Демократической Республике Конго, Сьерра-Леоне, Камеруне, Уганде и ЮАР», - сказал он на брифинге, посвященном военно-биологической деятельности США.

Как утверждает начальник войск РХБЗ, заказчики этих биологических работ со стороны властей США - Управление по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА) и Госдепартамент.

Кириллов назвал подрядные и посреднические организации, которые участвуют с целью скрыть цели исследований. Речь идет более чем о 20 компаниях. Согласно данным, оказавшимся в распоряжении оборонного ведомства, это «Метабиота», «Квик-Сильвер»,«Эко-Хелс-Альянс», предприятия «Биг-Фармы».

Кириллов отметил, что конфиденциальное коммерческое предложение компании «Метабиота» было адресовано научно-исследовательскому институту инфекционных болезней сухопутных войск США и касается подготовки специалистов по инфекционным болезням в Кении и Уганде. Документ демонстрирует, что изучением патогенов в странах африканского континента занимается Управление Минобороны США по снижению угрозы (ДИТРА), Министерство внутренней безопасности. Чтобы создать иллюзию гуманитарного взаимодействия, в работах задействовано Агентство США по международному развитию.

Начальник войск РХБЗ отметил, что «Метабиота» больше не проводит исследования на африканском континенте. По словам Кириллова, остановка реализации деятельности этой компании вызвана вопросами к ней со стороны национальных правительств. Так, в 2014 году образцы вируса Эбола были незаконно вывезены представителями компании и переданы в НИИ инфекционных болезней сухопутных войск США.

В ходе брифинга Кириллов также заявил, что страны Запада превращают Украину в свалку отработанного ядерного топлива и химических отходов. По его словам, основные маршруты поставок отходов организованы через Польшу и Румынию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.