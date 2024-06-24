Белоусов провел большую инспекцию инфраструктуры ТОФ в Приморье

Пока российские бойцы совершают подвиги на передовой, дома идет глобальная реконструкция. Министр обороны России Андрей Белоусов в ходе рабочей поездки посетил военный городок 155-ой бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Запланированная реконструкция будет проходить в несколько этапов. Первый из них в самом разгаре. Срок его сдачи в декабре следующего года. Но министр ясно дал понять - процесс на личном контроле.

«Я правильно понимаю, что это все первый этап? То есть, на это все финансирование предусмотрено? Сейчас нужно выполнить, чтобы сроки не сдвигались. Потому что люди сейчас вернутся. Нужно, чтобы все было готово», - заявил Белоусов.

Срыв сроков недопустим и в обычное время. А в нынешней ситуации не может быть приемлемых причин и оправдания для невыполнения поставленной задачи. Андрей Белоусов достаточно жестко акцентировал внимание на персональной ответственности должностных лиц.

«Мне будете ежемесячно докладывать количество механизмов и количество людей. И только попробуйте не сдать в сроки. Это будет ваша уголовная ответственность. Так, на всякий случай», - сказал Белоусов.

В ходе обновления появятся новые казармы - на 400 человек каждая. Также пункты обслуживания техники, хранилище вооружения, спорткомплекс и парковая зона отдыха. Благодаря заданным темпам строительства некоторые объекты готовы к сдаче. Андрей Белоусов осмотрел 24-этажный дом, который уже ожидает заселения.

Социальная инфраструктура - одна из важнейших составляющих мирной жизни. Андрей Белоусов поинтересовался перспективами ее развития в разрастающемся микрорайоне Снеговая Падь. Там уже строятся несколько школ и детских садов.

Именно это залог комфортной жизни семей военных. Александр Ящук - старший прапорщик 155-ой бригады. Он переехал сюда два года назад с семьей. У него жена и трое детей. Для такой немаленькой семьи в микрорайоне созданы прекрасные условия.

«Инфраструктура очень развитая. Район благоприятный. Есть магазины. Школа рядом. Причем не одна даже школа. Поликлиника очень удобно – рядом. Рядом все места для развлечений детей. Детские площадки, какие-то развлекательные комплексы. Можно в любой район города практически выехать. И по объездной, если где-то пробки, можно проехать. И на работу проехать», - рассказал Александр.

Еще один пункт рабочей поездки министра обороны во Владивосток – крупнейший военный санаторий региона - там сейчас идет масштабная реконструкция. Андрей Белоусов осмотрел лечебные корпуса, а так же ознакомился с условиями размещения пациентов. Министр отметил, что контроль за реабилитацией участников спецоперации – одна из приоритетных задач. И еще раз акцентировал внимание на безусловном исполнении поставленных задач.

«Мы сегодня осмотрели объекты капитального строительства. Сделано, конечно, очень многое. Надо отдать должное и командованию Тихоокеанского флота. И Министерству обороны. Главная задача, которая перед нами стоит, это обеспечить безусловное исполнение всего запланированного», - заявил Белоусов.

По итогам рабочей поездки Белоусов провел совещание в стенах филиала Нахимовского военно-морского училища, которое также ждет реконструкция.

«Дети, которые здесь учатся – им тоже нужно создать все условия, чтобы обучение проходило нормально и в соответствии со всеми требованиями», - заявил Белоусов.

На совещании особое внимание министр обороны снова уделил 155-ой бригаде Тихоокеанского флота, которая за время спецоперации показала себя как одно из самых эффективных подразделений.

«155-ая бригада очень успешно воюет в зоне боевого соприкосновения в рамках СВО. На одном из самых сложных направлений. Нам нужно сделать так, чтобы, когда бойцы будут возвращаться, все здесь было готово», - заявил Белоусов.

Вопросы заботы о тех, кто возвращается с фронта - в том числе лечения и реабилитации военнослужащих из зоны СВО были основными и в ходе визита заместителя министра обороны Анны Цивилевой в Хабаровск, где она проинспектировала Краевую больницу.

Это одно из ведущих многопрофильных медицинских учреждений региона. С марта этого года в этой больнице получили необходимое лечение несколько десятков военнослужащих-участников спецоперации. Еще 19 остаются под наблюдением врачей. Более того, в ближайшее время в Хабаровском крае к оказанию помощи планируют подключить еще четыре медицинских учреждения. Более того, для подготовки профильных специалистов в Хабаровском Университете будет открыта профильная кафедра. Как отметила заместитель министра обороны, скорейшее и полное восстановление наших бойцов - одна из первоочередных задач.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов