Военнослужащие ВС РФ зажгли 1418 свечей у Главного храма ВС РФ

В Подмосковье российские военнослужащие Московского военного округ в рамках акции ко Дню памяти и скорби поучаствовали во флешмобе.

На соборной площади Главного храма Вооруженных Сил РФ они выстроились в форме числа 1418, символизируя количество дней Великой Отечественной войны.

В руках они держали свечи. Кроме этого, они установили свечи и по периметру музейного комплекса «Дорога памяти».

Ровно в 04:00 после удара колокола под музыку к песне «Журавли» бойцы ВС РФ установили свечи к памятнику «Матерям победителей» и к капсулам с землей с братских могил. В память о погибших во время Великой Отечественной войны митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл отслужил в храме заупокойную литию.

Минобороны уточнило, что в течение всего 22 июня желающие смогут присоединиться к акции Дня памяти и скорби и зажечь свою свечу, помолиться о всех павших в годы войны за освобождение Родины.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.