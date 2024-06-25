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Расчет «Мста-Б» поразил скопление ВСУ на Авдеевском направлении

Вражеская цель была замаскирована в лесополосе, установить ее точные координаты помогли операторы разведывательных беспилотников.
2024-06-25 06:45:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевой расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт украинских националистов на Авдеевском направлении специальной военной операции.

Цель была замаскирована в лесополосе. Выявить ее удалось при помощи операторов дронов-разведчиков. Там же обнаружили скопление живой силы ВСУ. Били с расстояния более десяти километров. Корректировка огня артиллерии выполнялась в режиме реального времени, что позволило поразить цель минимальным количеством выстрелов.

«Опорные пункты противника в лесопосадках, бронированная техника, скопление пехоты. Срываем ротации, ну и контрбатарейная борьба. Работаем часто. В зависимости от количества обнаруженных целей, отрабатываем оперативно», - рассказал командир орудия с позывным «Яндекс».

После выполнения боевой задачи бойцы замаскировали орудие и укрылись в подземном убежище на случай возможного ответного огня со стороны противника.

Артиллерийские расчеты с первого дня специальной военной операции выполняют широкий спектр огневых задач, таких как поражение районов сосредоточения живой силы, техники, командных пунктов и наблюдательных постов, а также прикрывают огнем действия штурмовых групп и ведут контрбатарейную борьбу.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Мста-Б #бпла #ВСУ #Центр #Авдеевское направление
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