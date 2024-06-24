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В Тверском суворовском училище состоялся выпуск воспитанников

В этом году 18 выпускников окончили училище с отличием и были награждены медалью «За особые успехи в учении» I степени, один выпускник - медалью II степени, а еще 18 - похвальными грамотами за успехи в изучении отдельных предметов и активное участие в жизни училища.
2024-06-24 11:55:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Тверском суворовском военном училище состоялся 76-й выпуск воспитанников. В этом году из стен образовательного учреждения Минобороны вышло 77 человек.

Торжественное вручение аттестатов и прощание со знаменем прошло на плацу перед главным учебным корпусом. На мероприятии присутствовали родные и близкие воспитанников. Выпускников поздравили заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе Игорь Романов, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос», выпускник Калининского суворовского военного училища Юрий Борисов.

В этом году военное училище с отличием окончили 18 человек. Им вручены не только аттестаты, но также и медали «За особые успехи в учении» I степени, один выпускник был удостоен медали II степени. Восемнадцать суворовцев отличились в изучении отдельных предметов и активно участвовали в жизни учреждения, за что были удостоены похвальных грамот. Также выпускники получили подарки от Роскосмоса.

Приглашенные гости и суворовцы возложили цветы к памятнику Суворова и к стелам выпускников училища, погибших при выполнении воинского долга.

С заключительным словом к ребятам обратился начальник училища Владимир Ляпоров. В своем выступлении он поздравил суворовцев, родителей и поблагодарил их. В заключение церемонии выпускники прошли по плацу торжественным маршем и по традиции подкинули монеты на счастье.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #училище #СВУ #Выпуск #воспитанники
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