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Расчеты Д-20 поддержали наступление российской пехоты в зоне СВО

Помимо поддержки наступления, практически круглосуточно расчеты ведут беспокоящий огонь по позициям ВСУ.
2024-06-25 11:17:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых орудий Д-20 поддержали наступление пехоты и уничтожили вражеские укрепления на Южно-Донецком направлении. Кадры боевой работы артиллеристов группировки войск «Восток» из Сахалина публикует Министерство обороны РФ.

На записи показано, как расчеты производят необходимые вычисления, затем наводят орудие и ведут огонь. Орудие спрятано среди деревьев под навесом, который накрыт маскировочной сетью.

В описании к кадрам сказано, что расход боеприпасов очень высокий, позиции ВСУ наши артиллеристы буквально заливают огнем. Корректировать огонь помогают беспилотники. Также камера БПЛА позволяет фиксировать результаты попаданий по целям.

Военнослужащие рассказали, что последние месяцы артиллерийские дуэли на этом участке фронта почти прекратились, но противник активно применяет дроны-камикадзе. Поэтому одна из главных задач расчетов - замаскировать орудие, чтобы вражеский беспилотник не смог его разглядеть. Помимо поддержки наступления, артиллеристы ведут беспокоящий огонь по позициям ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО #д-20
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