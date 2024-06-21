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Командир БМП-3 Зевс рассказал, как защитить технику от угрозы с небес

Купольный вариант станции РЭБ, установленный на БМП-3 военнослужащими, подавляет беспилотники противника в радиусе в 300-400 метров, а станция направленного действия позволяет работать и на более дальних дистанциях.
2024-06-21 11:06:40
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Командир боевой машины с позывным Зевс рассказал о том, как компактные станции радиоэлектронной борьбы защищают его БМП-3 от неприятельских беспилотников. Видео разговора с ним предоставило Минобороны России. 

«РЭБ подавляет на дистанции в 300-400 метров все "птички" противника. За той стороной находятся станции направленного действия - направляешь, несколько секунд, и птичка сажается», - отметил он. 

При этом, по словам Зевса, такая защита от беспилотников действует на еще более дальней дистанции. 

В российском оборонном ведомстве заявили, что экипаж Зевса, действующий в составе группировки войск «Запад», с помощью расчетов беспилотников разнес украинский опорный пункт. 

Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили «Ланцетом» гаубицу М777 и «Гиацинт» ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #РЭБ #Зевс #СВО #Небеса
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