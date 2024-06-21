Командир БМП-3 Зевс рассказал, как защитить технику от угрозы с небес

Командир боевой машины с позывным Зевс рассказал о том, как компактные станции радиоэлектронной борьбы защищают его БМП-3 от неприятельских беспилотников. Видео разговора с ним предоставило Минобороны России.

«РЭБ подавляет на дистанции в 300-400 метров все "птички" противника. За той стороной находятся станции направленного действия - направляешь, несколько секунд, и птичка сажается», - отметил он.

При этом, по словам Зевса, такая защита от беспилотников действует на еще более дальней дистанции.

В российском оборонном ведомстве заявили, что экипаж Зевса, действующий в составе группировки войск «Запад», с помощью расчетов беспилотников разнес украинский опорный пункт.

Ранее сообщалось, что российские десантники уничтожили «Ланцетом» гаубицу М777 и «Гиацинт» ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.