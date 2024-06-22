Военнослужащие авиабазы Хмеймим почтили память павших советских воинов

На российской авиабазе Хмеймим в Сирии прошли приуроченные ко Дню памяти и скорби торжественно-траурные мероприятия.

Военнослужащие ВС РФ почтили память советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие личный состав и командование группировки, представители сирийских вооруженных сил, а также воспитанники школы изучения русского языка «Астарта».

Российские военнослужащие в 83-годовщину вторжения немецко-фашистских захватчиков на территорию Советского Союза прошли по авиабазе с фотографиями своих родных - участников ВОВ. Марш начался от «Парка дружбы» и завершился митингом у парка «Родина», где состоялся поминальный молебен. Участники шествия почтили память советских героев, павших в боях Великой Отечественной минутой молчания.

Кроме того, в рамках всероссийской акции «Свеча памяти», военнослужащие зажгли свечи, а также возложили цветы к памятнику дважды Герою Советского Союза, Кавалеру ордена «Победа» маршалу Константину Рокоссовскому.

Акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны» прошли в 50 странах мира. По всему миру свыше миллиона человек приняли участие в памятных мероприятиях. В Российской Федерации в 12:15 по московскому времени прошла минута молчания в День памяти и скорби.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.