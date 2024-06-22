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ВС РФ нанесли ответный группой удар по складам ВСУ и энергообъектам

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
2024-06-22 13:39:51
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские Вооруженные силы в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам энергетики РФ нанесли ночью 22 июня групповой удар по украинским военным объектам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Для удара российские войска использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотные летательные аппараты. Целью ударов стали объекты энергетики, обеспечивающие работу вражеских предприятий военно-промышленного комплекса, а также склады, где хранились поставленные Западом боеприпасы и авиационные средства поражения.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что с 15 по 21 июня по объектам противника было нанесено 14 групповых ударов. Успешно поражены хранилища военно-технического имущества противника, инфраструктура военных аэродромов врага, электроподстанции, которые обеспечивали предприятия ВПК Украины энергией, а также места, где велась подготовка к применению безэкипажных катеров.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

 

#армия #Минобороны РФ #Украина #Высокоточное оружие #групповой удар
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