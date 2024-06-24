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Путин присвоил 345-му десантно-штурмовому полку имя В.А. Востротина

Почетное наименование полку присвоено с учетом заслуг личного состава полка.
Тимур Шерзад 2024-06-24 17:04:36
© Фото: kremlin.ru

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование 345-му десантно-штурмовому полку. Об этом сообщает портал правовой информации. 

Теперь, согласно тексту президентского указа, эта воинская часть будет именоваться 345-м десантно-штурмовым полком имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.А. Востротина. 

В тексте указа уточняется, что почетное наименование присваивается в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу.

Кроме этого, в указе говорится, что оно присваивается с учетом заслуг личного состава полка.

#армия #Владимир Путин #гвардия #345-й полк #В.А.Востротин
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