Путин присвоил 345-му десантно-штурмовому полку имя В.А. Востротина

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин присвоил почетное наименование 345-му десантно-штурмовому полку. Об этом сообщает портал правовой информации.

Теперь, согласно тексту президентского указа, эта воинская часть будет именоваться 345-м десантно-штурмовым полком имени Героя Советского Союза генерал-полковника В.А. Востротина.

В тексте указа уточняется, что почетное наименование присваивается в целях воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу.

Кроме этого, в указе говорится, что оно присваивается с учетом заслуг личного состава полка.