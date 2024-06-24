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На Южно-Донецком направлении танки Т-80 уничтожили укрепления боевиков

Танкисты также обеспечивают огневую поддержку штурмовых групп.
2024-06-24 08:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Южно-Донецком направлении специальной операции экипажи танков Т-80 группировки войск «Восток» уничтожили личный состав и укрепления ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В военном ведомстве отметили, что танкисты в зоне СВО превосходно справляются с различными задачами. Они обеспечивают огневую поддержку штурмовых групп, поражают вражеские укрепления, технику и живую силу противника.

Во время боя экипажам Т-80 приходится постоянно маневрировать. Это необходимо для того, чтобы не попасть под ответный огонь.

Отмечается, что танки защищены от ударов беспилотников. Поверх бронированных машин установлена навесная защита.

Напомним, ранее в МО РФ сообщили, что специалисты-ремонтники группировки войск «Восток» изготовили установки для дистанционной стрельбы из пулеметов. Управление стрельбой выведено через провода, и оператор может работать на удалении до 100 метров.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Т-80 #танк #восток #МО РФ #СВО
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