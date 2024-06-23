Над Белгородом сбито три выпущенных ВСУ снаряда РСЗО Vampire

ВС РФ сбили три реактивных снаряда, выпущенных украинскими боевиками в направлении Белгорода. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 11.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня чешского производства Vampire», - говорится в заявлении оборонного ведомства.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате сработавшей в регионе системе ПВО, в городе наблюдаются повреждения домов и автомобилей.
«По предварительной информации, пострадавших нет», - добавил глава области.
Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в результате атаки украинских беспилотников в одном из городов области.
Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.
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