Над Белгородом сбито три выпущенных ВСУ снаряда РСЗО Vampire

ВС РФ сбили три реактивных снаряда, выпущенных украинскими боевиками в направлении Белгорода. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 11.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня чешского производства Vampire», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате сработавшей в регионе системе ПВО, в городе наблюдаются повреждения домов и автомобилей.

«По предварительной информации, пострадавших нет», - добавил глава области.

Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в результате атаки украинских беспилотников в одном из городов области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.