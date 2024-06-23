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Над Белгородом сбито три выпущенных ВСУ снаряда РСЗО Vampire

По предварительным данным, никто из мирных жителей региона не пострадал в результате обстрела.
2024-06-23 12:48:06
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

ВС РФ сбили три реактивных снаряда, выпущенных украинскими боевиками в направлении Белгорода. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 11.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня чешского производства Vampire», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате сработавшей в регионе системе ПВО, в городе наблюдаются повреждения домов и автомобилей.

«По предварительной информации, пострадавших нет», - добавил глава области.

Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в результате атаки украинских беспилотников в одном из городов области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #белгород #Вячеслав Гладков #обстрел всу #РСЗО Vampire
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