Цивилева вручила награды участникам СВО в госпитале в Москве

Заместитель министра обороны России Анна Цивилева вручила государственные и ведомственные награды в госпитале имени Мандрыка в Москве. Об этом сообщает МО РФ.

В госпитале лежат российские бойцы, получившие ранения и увечья в ходе боев в зоне спецоперации. В настоящее время они проходят лечение и реабилитацию. Военнослужащим вручили семь орденов Мужества и медаль «За отвагу», ведомственные награды. В ходе церемонии Цивилева от лица оборонного ведомства поблагодарила бойцов ВС РФ за проявленные в зоне спецоперации героизм, отвагу и мужество.

«Сейчас вы проходите здесь полный курс реабилитации. Полностью пройдете программу реабилитации и протезирования, вам будут предоставлены высокофункциональные протезы, в том числе бионические», - сказала замминистра.

На церемонии также присутствовали начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин, начальник Управления военного образования ГУК МО РФ Игорь Муравлянников и начальник госпиталя им. Мандрыка Павел Крайнюков.

Обращаясь к военнослужащим, Тришкин пообещал, что утратившие или повредившие конечности военнослужащие получат протезы наивысшего класса, подчеркнув, что власти выделяют необходимые средства на лечение и протезирование.

«Знаем, что 90% присутствующих здесь останется служить в Вооруженных силах РФ, вы будете работать в военкоматах, преподавать в вузах или проходить службу в других частях и подразделениях», - сказал Тришкин.

Всего было вручено 20 государственных и ведомственных наград - семь орденов Мужества, медаль «За отвагу», медаль «За храбрость» II степени и медали «Участнику специальной военной операции», а также военнослужащим были присвоены новые воинские звания.

В Минобороны сообщили, что бойцы после прохождения дополнительного профобразования смогут служить в организациях Минобороны. Решившим продолжить службу после лечения и переподготовки подобрали места проживания в выбранных регионах страны.

На базе госпиталя открыт консультационный пункт по вопросам жилищного обеспечения проходящих лечение бойцов СВО. Данная мера позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов. Военнослужащим не придется тратить время на сбор документов, им помогут специалисты.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.