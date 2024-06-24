МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося Ка-52

Решение покинуть кабину было принято за считаные секунды, отметил Роман Кобец.
Андрей Аркадьев 2024-06-24 15:44:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военный летчик подполковник Роман Кобец рассказал, как вместе с другим летчиком Иваном Болдыревым катапультировался из подбитого вертолета Ка-52 «Аллигатор». Видеозапись рассказа Романа публикует Министерство обороны РФ в своем Тelegram-канале.

Во время одного из боевых вылетов вертолет подбили из украинского ПЗРК. Экипаж покинул машину, впервые в мировой практике приведя в действие систему катапультирования на вертолете.

«По сути, мы стали ее испытателями. Удар, вибрация сильная, горят все табло, на заднем фоне слышен голос ведомого: "По вам работают". По нам уже прилетело, и мы это уже прекрасно понимаем», - сказал Кобец.

Он объяснил, что подбитый вертолет был абсолютно неуправляемым и разваливался на части в воздухе. Решение покинуть кабину было принято за считаные секунды.

«У всех вопрос такой: кто первый дергал? Дергали оба. Это я точно знаю», - поделился летчик.

Летчики покинули вертолет на высоте порядка сотни метров. Как утверждает подполковник, система катапультирования в Ка-52, как и сам вертолет, максимально простая в управлении.

В начале апреля губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что экипаж Ка-52 представят к званию Героя России. Глава региона добавил, что с начала спецоперации офицеры выполнили 25 боевых вылетов.

Ка-52 представляет собой модернизированный двухместный вариант ударного вертолета Ка-50 «Черная акула» разработки ОКБ Камова. Считается одной из самых совершенных боевых машин в своем классе. Вертолет способен быстро маневрировать для занятия выгодной атакующей позиции, эффективен на малых высотах.

#армия #ка-52 #аллигатор #летчик #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
2
СВО. Трофеи
3
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
4
Связь в СВО
5
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
6
Командный пункт системы ПРО
7
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
8
Духовное оружие
9
Станкостроение. Фильм 2
10
Ремзаводы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 