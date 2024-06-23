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МО РФ: все полетные задания ракет ATACMS вводятся специалистами США

В оборонном ведомстве заявили, что действия Вашингтона и Киева не останутся без ответа.
2024-06-23 16:24:40
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Задания на пуск ракет ATACMS, которые использует киевский режим, вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Соответственно, отнесенность за ракетную атаку на Севастополь, которая привела к многочисленным жителям среди мирных жителей, несет Вашингтон, который поставил киевскому режиму данные ракеты.

«Подобные действия не останутся безответными», - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, что в полдень 23 июня киевский режим нанес удар по Севастополю, используя ракеты ATACMS американского производства. Всего противник применил пять ракет - четыре из них были сбиты дежурными средствами ПВО. Боевая часть пятой ракеты, снаряженная кассетными боевыми частями, взорвалась в воздухе, что привело к жертвам среди мирного населения.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #сша #Севастополь #ATACMS #Трагедия
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