Задания на пуск ракет ATACMS, которые использует киевский режим, вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Соответственно, отнесенность за ракетную атаку на Севастополь, которая привела к многочисленным жителям среди мирных жителей, несет Вашингтон, который поставил киевскому режиму данные ракеты.

«Подобные действия не останутся безответными», - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, что в полдень 23 июня киевский режим нанес удар по Севастополю, используя ракеты ATACMS американского производства. Всего противник применил пять ракет - четыре из них были сбиты дежурными средствами ПВО. Боевая часть пятой ракеты, снаряженная кассетными боевыми частями, взорвалась в воздухе, что привело к жертвам среди мирного населения.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов