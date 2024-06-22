Путин передал кадетские корпуса в ведение Минобороны

Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче кадетских корпусов в ведение Министерства обороны РФ. Документ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон вступает в силу с 22 июня 2024 года. В управление ведомства переходят казачьи кадетские корпуса и кадетские (морские кадетские) корпуса.

Ранее порядок организации и осуществления образовательной деятельности в них устанавливался Минпросвещения РФ вне зависимости от ведомственной подчиненности этих учреждений.

Закон передает Минобороны соответствующие полномочия и устраняет данный пробел правового регулирования.

Владимир Путин также подписал закон, который ограничивает применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям.