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Путин передал кадетские корпуса в ведение Минобороны

Закон вступает в силу с 22 июня.
Мария Зайцева 2024-06-22 17:25:07
© Фото: Илья Наймушин, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о передаче кадетских корпусов в ведение Министерства обороны РФ. Документ об этом размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Закон вступает в силу с 22 июня 2024 года. В управление ведомства переходят казачьи кадетские корпуса и кадетские (морские кадетские) корпуса.

Ранее порядок организации и осуществления образовательной деятельности в них устанавливался Минпросвещения РФ вне зависимости от ведомственной подчиненности этих учреждений.

Закон передает Минобороны соответствующие полномочия и устраняет данный пробел правового регулирования.

Владимир Путин также подписал закон, который ограничивает применение плавающих ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям.

#армия #Владимир Путин #закон #президент россии #кадетские корпуса
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