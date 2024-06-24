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Юбилейный выпуск лейтенантов состоялся в Военном институте физкультуры

Выпуск состоялся в Санкт-Петербурге, завершивших обучение напутствовал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.
2024-06-24 13:15:25
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В Санкт-Петербурге состоялся юбилейный выпуск лейтенантов Военного института физкультуры.

Торжественное прощание с Боевым знаменем училища прошло на Соборной площади Петропавловской крепости. Основанное еще до революции училище - это единственный вуз в стране, который готовит кадры военно-физкультурного профиля для армии и флота.

Часто курсанты получают квалификацию тренера и судьи по различным видам спорта. Выпускников напутствовал заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Также сообщается, что выпуск воспитанников состоялся в Тверском суворовском училище.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Санкт-Петербург #Юнус-Бек Евкуров #Военный институт физической культуры #Выпуск
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