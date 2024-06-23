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МО РФ: ВСУ при атаке на Севастополь применили ракеты ATACMS

Четыре ракеты были сбиты средствами ПВО, еще одна отклонилась от курса.
2024-06-23 14:30:39
© Фото: Defense Ministry, Keystone Press Agency, Globallookpress

Киевский режим в полдень 23 июня совершил террористическую атаку по мирным жителям Севастополя, применили ракеты ATACMS американского производства, снаряженные кассетными боевыми частями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства российских систем ПВО сбили четыре ракеты в ходе отражения атаки. Еще одна ATACMS из-за действий ПВО отклонилась от курса, а ее боевая часть подорвалась в воздухе.

В результате падения осколков пострадали более 20 мирных жителей, среди них есть дети.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели двух мирных жителей в результате ракетной атаки. Среди погибших - двухлетний ребенок.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #пво #Севастополь #ATACMS #ракетные удары
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