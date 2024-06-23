МО РФ: ВСУ при атаке на Севастополь применили ракеты ATACMS

Киевский режим в полдень 23 июня совершил террористическую атаку по мирным жителям Севастополя, применили ракеты ATACMS американского производства, снаряженные кассетными боевыми частями. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дежурные средства российских систем ПВО сбили четыре ракеты в ходе отражения атаки. Еще одна ATACMS из-за действий ПВО отклонилась от курса, а ее боевая часть подорвалась в воздухе.

В результате падения осколков пострадали более 20 мирных жителей, среди них есть дети.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели двух мирных жителей в результате ракетной атаки. Среди погибших - двухлетний ребенок.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов