ВС РФ уничтожили 28 беспилотников ВСУ над Брянской областью

Российские военнослужащие уничтожили 33 украинских беспилотника над территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершить теракт на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены двадцать восемь БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области», - уточняется в заявлении.

Украинские боевики регулярно применяют БПЛА для атак по объектам на территории России. Так, 21 июня российские военнослужащие уничтожили 114 украинских беспилотников в небе над южными регионами страны.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.