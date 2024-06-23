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ВС РФ уничтожили 28 беспилотников ВСУ над Брянской областью

Дежурные средства ПВО сработали также в Смоленской, Липецкой и Тульской областях.
2024-06-23 08:50:06
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили 33 украинских беспилотника над территориями РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве добавили, что боевики ВСУ предприняли очередную попытку совершить теракт на территории РФ с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены двадцать восемь БПЛА над территорией Брянской области, два БПЛА над территорией Смоленской области, два БПЛА над территорией Липецкой области, один БПЛА над территорией Тульской области», - уточняется в заявлении.

Украинские боевики регулярно применяют БПЛА для атак по объектам на территории России. Так, 21 июня российские военнослужащие уничтожили 114 украинских беспилотников в небе над южными регионами страны.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #средства пво #Беспилотники ВСУ
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