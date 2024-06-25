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Экипаж Ми-35М группировки войск «Север» поразил опорный пункт ВСУ

Об успешном поражении целей летчикам доложил передовой авиационный наводчик.
2024-06-25 10:41:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Армейская авиация продолжает разрушать украинские укрепления в зоне специальной военной операции. Экипаж вертолета Ми-35М поразил украинский опорный пункт и живую силу врага в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает Минобороны России. 

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Применив вооружение, летчики совершили противоракетный маневр и вернулись обратно на аэродром. 

Летчик Александр заявил, что ему удалось вывести свой вертолет четко по времени и месту относительно полученной задачи. Он добавил, что передовой авианаводчик доложил об успешном поражении всех целей. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что полет прошел в штатном режиме. 

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами украинскую пехоту.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #ми-35м #армейская авиация #Группировка войск Север
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