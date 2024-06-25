Экипаж Ми-35М группировки войск «Север» поразил опорный пункт ВСУ

Армейская авиация продолжает разрушать украинские укрепления в зоне специальной военной операции. Экипаж вертолета Ми-35М поразил украинский опорный пункт и живую силу врага в зоне ответственности группировки войск «Север». Об этом сообщает Минобороны России.

Удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8. Применив вооружение, летчики совершили противоракетный маневр и вернулись обратно на аэродром.

Летчик Александр заявил, что ему удалось вывести свой вертолет четко по времени и месту относительно полученной задачи. Он добавил, что передовой авианаводчик доложил об успешном поражении всех целей.

В российском оборонном ведомстве добавили, что полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М поразил неуправляемыми ракетами украинскую пехоту.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.