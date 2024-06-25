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Расчеты «Градов» уничтожили позиции боевиков на Сватовском направлении

Артиллеристы применили осколочно-фугасные боеприпасы.
2024-06-25 07:21:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Сватовском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» группировки войск «Запад» круглосуточно уничтожают украинских боевиков. Вражеские цели выявляют при помощи беспилотников. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Так, недавно «Грады» нанесли удар по выявленным позициям противника. Российские бойцы применили осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям, а также бронетехнике врага.

Выполнив боевую задачу, расчеты сразу же покинули огневую позицию. Оперативно менять позиции необходимо, чтобы не попасть под ответный удар.

«Работаем три-четыре минуты. После этого совершаем перекат на другие позиции, так как противник открывает огонь в среднем на пятой минуте», - отметил командир реактивной батареи с позывным Днепр.

Ежедневно артиллеристы группировки войск «Запад» наносят националистам невосполнимый ущерб. Массированные удары РСЗО не дают боевикам укрепиться на ключевых направлениях. Крупные формирования противника несут потери и вынуждены отступать малыми группами, освобождая путь российским военным.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Запад #РСЗО #Град #МО РФ
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