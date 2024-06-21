Конструктор из Ставрополья изготовил для бойцов СВО фанерные FPV-дроны

Житель Ставропольского края открыл собственный цех по изготовлению FPV-дронов из фанеры. Изделия именуются «Грачами», сообщает Министерство обороны РФ.

Фанера намного легче обычного карбонового сплава и пропитана лаком, благодаря чему корпус остается невредимым даже при дождливой погоде. В ведомстве отметили, что дроны могут взлетать при сильном ветре.

Способны пролететь более восьми километров с грузом свыше четырех килограммов. Модель «Грач-5М» при точном попадании способна уничтожить одноэтажное здание, уточнили в Минобороны.

«На него можно повесить очень большой груз и запустить на очень большое расстояние. Чему есть подтверждение - испытания боевые с фронта уже от наших ребят. Есть документальное подтверждение, видеоподтверждение того, что этот дрон проявил себя в боевых условиях эффективно», - утверждает конструктор.

Себестоимость каждого беспилотника - не более 43 тысяч рублей. Конструктор совершенствуется, регулярно изучает трофейные беспилотники и улучшает свои изделия. В месяц собирается примерно 30 дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.