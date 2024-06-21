МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Конструктор из Ставрополья изготовил для бойцов СВО фанерные FPV-дроны

Дроны могут преодолевать расстояния свыше восьми километров с грузом, превышающим четыре килограмма.
2024-06-21 15:45:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Житель Ставропольского края открыл собственный цех по изготовлению FPV-дронов из фанеры. Изделия именуются «Грачами», сообщает Министерство обороны РФ.

Фанера намного легче обычного карбонового сплава и пропитана лаком, благодаря чему корпус остается невредимым даже при дождливой погоде. В ведомстве отметили, что дроны могут взлетать при сильном ветре.

Способны пролететь более восьми километров с грузом свыше четырех килограммов. Модель «Грач-5М» при точном попадании способна уничтожить одноэтажное здание, уточнили в Минобороны.

«На него можно повесить очень большой груз и запустить на очень большое расстояние. Чему есть подтверждение - испытания боевые с фронта уже от наших ребят. Есть документальное подтверждение, видеоподтверждение того, что этот дрон проявил себя в боевых условиях эффективно», - утверждает конструктор.

Себестоимость каждого беспилотника - не более 43 тысяч рублей. Конструктор совершенствуется, регулярно изучает трофейные беспилотники и улучшает свои изделия. В месяц собирается примерно 30 дронов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #конструктор #СВО #FPV-дроны
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 