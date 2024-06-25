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Расчеты «Васильков» сорвали ротацию ВСУ на Донецком направлении

Противник потерял значительное количество личного состава и покинул поле боя бегством.
2024-06-25 10:35:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минометчики «Южной» группировки войск сорвали ротацию и уничтожили живую силу ВСУ на Донецком направлении, сообщает Министерство обороны РФ.

Получив данные от операторов беспилотников, сопровождающих штурмовые группы, минометные расчеты поразили пехоту противника, планировавшую перейти в контратаку в ответ на продвижение наших штурмовиков.

Несколько часов военнослужащие накрывали огнем из 82-мм автоматических минометов «Василек» подразделения ВСУ, пытавшиеся вступить в бой со штурмовиками. По данным оборонного ведомства, противник понес серьезные потери в живой силе и отступил.

На записи показано, как бойцы заряжают кассету на четыре мины и ведут автоматический огонь из «Василька». Орудие спрятано под навесом, накрытом ветвями и листвой. Расчет работает короткими сериями.

Миномет отличается скорострельностью и имеет высокую точность стрельбы. «Василек» позволяет вести огонь прямой наводкой, а не только навесом, в отличие от других минометов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #минометчики #василек #СВО
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