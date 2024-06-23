Экипаж Су-35 прикрыл действия авиации во время нанесения ударов по ВСУ

Экипаж истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С ВКС России выполнил задачу по патрулированию в заданном районе, а также прикрыл действия бомбардировщиков и штурмовиков, а также вертолетов армейской авиации во время нанесения ударов по военным объектам и технике ВСУ. Минобороны России опубликовало видео боевого вылета наших самолетов в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Полеты выполнялись с подвешенными ракетами различного класса. Выполнив боевое задание, вся группа вернулась на аэродром базирования. Разведчики сообщили экипажам, что цель поражена.

«Выполнил взлет, отход по маршруту в заданный район зоны дежурства. Данный боевой полет выполнялся с целью своевременного обнаружения, захвата и уничтожения воздушных целей», - рассказал летчик Су-35 Александр.

Ранее артиллеристы группировки «Запад» уничтожили блиндаж украинских боевиков огнем из Д-30. Потери противника в живой силе составили до 15 человек.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.