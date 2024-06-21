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Военнослужащие Тверского гарнизона встретили лампаду с Вечным огнем

Торжественная встреча состоялась на территории Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
2024-06-21 16:53:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Лампаду с Вечным огнем, который зажгли на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в преддверии Дня памяти и скорби, доставили в Тверь.

Делегацию встретили военнослужащие Тверского гарнизона. Церемония встречи Вечного огня состоялась на территории Военной академии воздушно-космической обороны.

Перед храмом академии прошел митинг, посвященный Дню памяти и скорби. После чего состоялась панихида об усопших воинах, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

Частицу Вечного огня передали во все воинские части и военные образовательные учреждения города. В мероприятии также приняли участие Герой России старший лейтенант Иван Жарский, курсанты, юнармейцы, почетный караул.

Ранее лампаду с частицей Вечного огня с Пискаревского кладбища доставили в храм на территории Восточного военного округа, который находится в Хабаровске. Момент передачи лампады настоятелю храма опубликовала «Звезда».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Вечный огонь
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