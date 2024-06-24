Корабли ТОФ отработали защиту от морских дронов

Боевые корабли Тихоокеанского флота после развертывания в назначенных районах Японского и Охотского морей приступили к выполнению боевых упражнений в рамках двусторонних учений группировок сил ТОФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках учений палубные вертолеты Ка-27ПС провели разведку и поиск противника. Моряки же отработали организацию маскировки с помощью дымовых завес для защиты от безэкипажных катеров.

Также корабельные группы вступили в бой с условным противником, выполнив артиллерийские стрельбы. Для уничтожения воздушных целей применили зенитно-ракетные комплексы самообороны.

Напомним, двусторонние тактические учения группировок сил Тихоокеанского флота проходят с 18 по 28 июня. Мероприятия проводятся в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. Проведением учений руководит командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

В учениях задействованы около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, 20 вертолетов и самолетов. Также привлечены морская пехота и расчеты комплексов «Бал» и «Бастион».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.