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Корабли ТОФ отработали защиту от морских дронов

В рамках учений корабельные группы вступили в бой с условным противником, выполнив артиллерийские стрельбы.
2024-06-24 07:11:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Боевые корабли Тихоокеанского флота после развертывания в назначенных районах Японского и Охотского морей приступили к выполнению боевых упражнений в рамках двусторонних учений группировок сил ТОФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

В рамках учений палубные вертолеты Ка-27ПС провели разведку и поиск противника. Моряки же отработали организацию маскировки с помощью дымовых завес для защиты от безэкипажных катеров.

Также корабельные группы вступили в бой с условным противником, выполнив артиллерийские стрельбы. Для уничтожения воздушных целей применили зенитно-ракетные комплексы самообороны.

Напомним, двусторонние тактические учения группировок сил Тихоокеанского флота проходят с 18 по 28 июня. Мероприятия проводятся в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей. Проведением учений руководит командующий ТОФ адмирал Виктор Лиина.

В учениях задействованы около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, 20 вертолетов и самолетов. Также привлечены морская пехота и расчеты комплексов «Бал» и «Бастион».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #ВМФ #учения #Минобороны России #корабли #тоф #МО РФ
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